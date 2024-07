Rimini, banda di ragazzi rapina una coppia di turisti: due arrestati uno è minorenne

C’è anche un minorenne tra i possibili responsabili di una rapina a Rimini a danno di due turisti. L’episodio risale alla notte di venerdì 26 luglio: verso l’1.30, una volante dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura è intervenuta sul lungomare viale Regina Margherita in soccorso di due turisti rapinati da un gruppo di giovani. I cinque ragazzi stranieri, come riferito dalla vittima, si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta per poi rubarle una pochette contenente del denaro e i documenti di identità del cugino che era con lei. I cinque si sono poi dati alla fuga. La volante li ha inseguiti riuscendo a bloccarne solo due, mentre gli altri hanno fatto perdere le loro tracce. I due giovani sono stati riconosciuti dalla vittima come gli autori della rapina, e uno aveva tra l’altro un coltello nascosto nei pantaloni all’altezza della cintura. Accompagnati in Questura e arrestati per il reato di rapina impropria, il primo è stato trasferito all’Istituto penitenziario minorile di Bologna in quanto minorenne, il secondo finisce Ai Casetti a disposizione dell’Autorità giudiziaria