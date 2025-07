Rimini. Banda di ladri albanesi alla “sbarra”, arrestati all’estero anche tre latitanti

Andranno a processo venti dei componenti della banda di albanesi specializzata nel furto di oro, gioielli e orologi di lusso, che una volta rivenduti nei Balcani fruttavano il denaro da reimpiegare nell’acquisto di droga da spacciare in Riviera.

Imprenditori del crimine che finanziavano lo spaccio attraverso i furti in appartamento, ora ancora detenuti o agli arresti domiciliari con accuse a vario titolo dei reati di rapina, furti in abitazione, traffico, detenzione e spaccio di quantità ingenti di stupefacenti, in particolare cocaina.

A richiedere e ottenere il giudizio immediato nei loro confronti (saltando quindi l’udienza preliminare e passando direttamente al dibattimento) è stato il sostituto procuratore Davide Ercolani. Lo stesso che ha coordinato la vasta operazione denominata “Intuito”, conclusa dai carabinieri di Riccione nel febbraio scorso con una cinquantina di indagati e una serie di misure cautelari emesse dalla gip Raffaella Ceccarelli. Tra i soggetti che finiranno “alla sbarra”, c’è anche il 60enne appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Rimini ma originario di Catanzaro, arrestato a febbraio e oggi ancora in carcere in quanto ritenuto il presunto complice della cellula dei “predoni”. Così come la compagna, adesso agli arresti domiciliari.

L’altra novità importante riguarda l’arresto di tre latitanti riconducibili sempre alla banda: un 34enne albanese arrestato in Belgio e, dopo l’estradizione, rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia. In manette in Albania anche un 31enne e un 39enne suoi connazionali, per i quali è stata già chiesta l’estradizione. Quest’ultimo deve scontare una pena detentiva di oltre sei anni.