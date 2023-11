Rimini, Banca Popolare Valconca: approvata la fusione con Cherry Bank

L’assemblea straordinaria dei soci della Banca Popolare Valconca in AS, riunita in unica convocazione a Morciano, presieduta dai Commissari Straordinari della Banca d’Italia Francesco Fioretto e Livia Casale, ha approvato il progetto di

fusione per l’incorporazione di Banca Popolare Valconca in Cherry Bank, con il voto favorevole di circa il 96% dei soci intervenuti all’assemblea.

“La fusione con Cherry Bank - si legge in una nota - consentirà a Banca Popolare Valconca di recuperare redditività e sostenibilità attraverso l’integrazione con una banca specializzata, capace di intercettare opportunità di mercato ad elevata marginalità. Banca Popolare Valconca manterrà i tratti distintivi di banca a forte vocazione territoriale, continuando ad operare con il proprio marchio a sostegno delle famiglie, delle imprese e dell’intera comunità locale. “Siamo molto soddisfatti per questo importante traguardo che, in attesa dell’assemblea dei soci di Cherry Bank di lunedì, segna un passo fondamentale per la mission strategica che ci è stata affidata dalla Banca d’Italia un anno fa e che abbiamo portato avanti anche grazie al sostegno dei soci e dei clienti della Banca e della collaborazione di tutto il personale. Siamo convinti che la fusione con Cherry avrà effetti positivi per gli azionisti, i clienti, il personale e per il territorio in cui la banca opera” hanno affermato i Commissari Straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto, al termine dell’assemblea.