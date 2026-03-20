Rimini, bambina di 4 anni morta in Pronto Soccorso: un medico indagato

C’è un indagato per la morte della bambina di 4 anni avvenuta all’Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso. Il sostituto procuratore di Rimini, Daniele Paci, ha aperto un’indagine ipotizzato il reato colposo per morte nei confronti di un medico del pronto soccorso pediatrico. L’iscrizione nel registro degli indagati del medico (30 anni, specializzando al quarto anno) è un atto di garanzia per il professionista difeso dall’avvocato Piero Venturi, in vista dell’autopsia che sarà eseguita domani per chiarire le cause del decesso.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della Questura di Rimini che sta indagando, la bimba era stata portata in pronto soccorso con una febbre alta e persistente. Dopo averla stabilizzata e valutata con parametri nella norma, il medico aveva dimesso la bimba trattata con paracetamolo. Nelle ore successive la situazione era precipitata, la piccola era stata riportata in ospedale ma orami non c’era più nulla da fare.

La Procura ha nominato consulenti tecnici per l’autopsia i medici legali, la dottoressa Loredana Buscemi che sarà affiancata da due medici pediatri il professor Gaetano Pietro Bulfamante, di Milano e la dottoressa Donatella De Martiis di Brescia. L’avvocato Venturi per l’indagato ha nominato come consulenti il professor Giuseppe Fortuni, medico legale, e il dottor Fabrizio De Maria dell’ospedale Maggiore di Bologna, neonatologo pediatrico.

I genitori della bimba, difesi dall’avvocato del Foro di Pesaro, Giulio Maione, hanno nominato come consulente il medico legale Mauro Pesaresi. Diversi e puntuali i quesiti formulati dagli inquirenti tesi anche a scoprire se vi siano altre responsabilità a carico di altri e diversi sanitari. Al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile di Rimini, diretta dal vice questore Marco Masia, anche un precedente accesso della bambina, circa 15 giorni prima del decesso, al pronto soccorso milanese dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Inoltre la polizia di Stato dovrà anche acquisire tutti i protocolli interni e linee guida in casi simili.