Rimini, Baiesi nuovo segretario generale Filctem Cgil

L’assemblea generale Filctem Cgil Rimini, riunitasi oggi, martedì 6 maggio, ha eletto il suo nuovo segretario generale: Daniele Baiesi, classe 1971, già Segretario generale FIOM CGIL Rimini.

Daniele Baiesi, laureato in Scienze politiche, proviene da un’esperienza lavorativa in Istituto Giordano S.p.A., dopo la quale ha iniziato l’impegno sindacale nella struttura dei metalmeccanici FIOM dal 2008, categoria di cui è poi diventato Segretario generale dal 2016 al 2025.

Baiesi, nella sua relazione davanti all’Assemblea generale, ha affermato che “serve una presa di coscienza molto forte rispetto al fatto che i diritti di cittadinanza e del lavoro sono sotto attacco, sia a livello globale che nazionale. L’economia e la finanza impongono il loro primato sulla politica e nell’Europa delle politiche sociali si afferma che prima bisogna spendere in armi (senza un modello condiviso). Chi ne subirà le dirette conseguenze? Occorre reagire. Partecipare, lottare, esercitare il conflitto. Il Governo opera in netta antitesi ad un’azione di contrasto alle disuguaglianze sociali. CGIL ha un indirizzo preciso e si chiama referendum. In tema di rinnovi dei Contratto Nazionali e sul territorio occorre proseguire l’azione sindacale e la contrattazione nei luoghi di lavoro per poter recuperare quelle quote economiche che diversamente resterebbero in capo alle aziende e non redistribuite. Va rafforzata la rappresentanza nei luoghi di lavoro, la formazione delle delegate e dei delegati anche in chiave di aumento del tesseramento e di collaborazione con il sistema tutele CGIL.” Daniele Baiesi ha concluso affermando che “fare sindacato significa essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, al Segretario generale uscente va un ringraziamento per il suo impegno ed un augurio di pronta guarigione”.

Dopo l’intervento della Segretaria generale Cgil Rimini Francesca Lilla Parco, ha concluso i lavori il Segretario generale Filctem Emilia-Romagna Simone Cavalieri.

Al Segretario generale uscente Riccardo Giunchi, che ha retto la categoria dal 2023, e che ha lasciato l’incarico per motivi di salute, è andata la gratitudine di tutta la Filctem.