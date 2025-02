Rimini, bagno di folla per l’ex portiere di Juve e nazionale Stefano Tacconi

RIMINI. Sabato in salsa romagnola per Stefano Tacconi, ex portierone della Juventus e della Nazionale Azzurra protagonista di un doppio appuntamento fra Faenza e Rimini per presentare il suo libro “L’arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” e i vini dal marchio “Junic” che da otto anni etichetta insieme al figlio Andrea selezionando 20.000 bottiglie dei migliori prodotti italiani, in particolare piemontesi e veneti. Lo ha fatto in un incontro al Centro Commerciale “Le Maioliche” e una cena sold out al Ristorante “Re dei mari” di Viale Regina Elena 167/169, accompagnando un Barbaresco e un Moscato d’Asti al menu degustazione di pesce fatto realizzare per l’occasione dal proprietario Gianni Greco. Con tanto di maglietta tributo stampata dal titolare e autografata dall’ex numero uno.

Un doppio bagno di folla per ascoltare aneddoti, ricordi e racconti delle grandi partite ma anche dei durissimi mesi di degenza e riabilitazione dopo l’aneurisma che lo ha costretto a lungo su un letto d’ospedale e costituiscono il secondo tempo della biografia. Ma anche per strappare autografi e selfie, concessi con grandissima disponibilità e l’inossidabile vena istrionica.

Il record

«L’etichetta Junic ha la J di Juventus e cinque stelle che stanno a significare l’eccellenza di ogni prodotto, ma anche un record che ho solo io. Sono l’unico portiere ad aver vinto tutte cinque le competizioni Uefa che esistevano negli anni ’80 e ’90, Coppa Campioni, Coppa Intercontinentale, Coppa Coppe, Coppa Euefa e Supercoppa Uefa. Oltre a due scudetti e una Coppa Italia», ha spiegato ridendosela orgoglioso sotto i baffi e mandando in visibilio i tanti tifosi e i rappresentanti degli Juventus Club arrivati al ristorante dalla Romagna e anche dalle Marche. «Papà è un amante della cucina, io un appassionato di vini. Diciamo che le nostre inclinazioni si completano alla perfezione in questa attività di vendita e organizzazione di eventi» ha fatto eco il figlio Andrea, sempre al suo fianco insieme alla moglie Laura Speranza. Una giornata da ricordare e una serata davvero “unica”.