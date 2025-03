Rimini. Bagnaia per la banca tedesca, nello spot tutto made in Rimini

Da una piccola startup innovativa nata nel 2017 a un’azienda che da Rimini riesce ad attrarre l’interesse di uno dei maggiori istituti di credito tedeschi, che ha scelto di affidare la campagna pubblicitaria italiana proprio a loro, portando sul set anche il pluri campione del mondo di MotoGp Francesco Bagnaia.

. I protagonisti di questa storia sono i 40ennei Eugenio Giovanardi e Matteo Di Grazia, imprenditori riminesi, amici fin dalle scuole superiori. Sono loro i padri fondatori di Eshu, casa di produzione video che ha realizzato già numerosi spot pubblicitari, documentari e video promozionali. Tra questi, oltre a quelli nati dalle collaborazioni con Hyundai Electronics, Eni, Photosì e Culligan Italia, quelli commissionati da Visit Romagna per presentare il territorio, quelli per il Comune di Rimini, per il turismo congressuale e fieristico di Italian exhibition group, e, in ultimo, anche per Trade Republic, uno dei maggiori istituti di credito della Germania.

«Trade Republic ha scelto noi per realizzare la loro campagna pubblicitaria rivolta al pubblico italiano. E’ motivo di grande orgoglio, ma non è un punto di arrivo. Vogliamo vederla come un’altra sfida vinta» commenta Giovanardi, spiegando cosa ha rappresentato per sé e il socio Di Grazia la possibilità di lavorare con un colosso della finanza tedesca.