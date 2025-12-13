Rimini, avvolge i vestiti nell’alluminio e prova a rubarli alle Befane: colto sul fatto e arrestato

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini, il pomeriggio scorso, hanno tratto in arresto nella flagranza dell’ipotesi di reato di tentato furto aggravato, un 29enne di origini marocchine. L’uomo veniva notato dal personale addetto al controllo di un noto negozio di abbigliamento del centro commerciale “Le Befane”, mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto capi di abbigliamento del valore complessivo di oltre 200 euro.
Immediatamente allertati, i Carabinieri intervenivano sul posto, procedevano all’identificazione del 29enne riscontrando che aveva cercato di eludere il sistema anti-taccheggio avvolgendo la merce in fogli di alluminio, al fine di “schermarla”, per poi nasconderla in uno zaino nel tentativo di asportarla. I militari procedevano quindi all’arresto in flagranza di reato del giovane con l’ipotesi d’accusa richiamata e alla restituzione all’avente diritto dei capi recuperati.
Il 29enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina.