Rimini, avviato sgombero all’ex questura, parte il cantiere seguito da scorta armata GALLERY

E’ stato effettuato questa mattina lo sgombero della ex questura di via Ugo Bassi, alla presenza della Polizia di Stato. Le operazioni si sono susseguite senza disordini e gli occupanti dello stabile degradato sono usciti sotto gli occhi delle forze dell’ordine. Nel momento in cui l’edificio è stato svuotato, è stato anche avviato il cantiere di bonifica, a cura di Eco Demolizioni. In seguito si procederà agli abbattimenti e smantellamenti necessari alla seconda vita della struttura, che porterà servizi commerciali, verde e opere pubbliche a servizio del quartiere. Ad assistere all’evoluzione della giornata era presente anche, in rappresentanza della proprietà, Marco Da Dalto, responsabile del Progetto Rimini Life. Lo sgombero si è svolto senza problemi, ma il proseguio del cantiere sarà presidiato dalle forze dell’ordine e di sicurezza.