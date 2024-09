Rimini, avevano 52 chili di droga in casa: scoperti due spacciatori di 20 e 24 anni

Sono stati tratti in arresto a Rimini dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, due italiani di 20 e 24 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nella mattinata di giovedì scorso, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato a Viserba una Renault Twingo che si fermava nei pressi di un condominio, dove, ad attenderla, vi era un giovane insolitamente agitato. Durante il controllo, sia l’autista che l’altro giovane non hanno saputo fornire una motivazione ragionevole alla loro presenza a Viserba, in quanto residente nella provincia di Roma e riferendo di essere domiciliati uno a Misano e l’altro in una struttura alberghiera di Rimini.

All’esito degli immediati accertamenti è emerso che uno dei due aveva la disponibilità di un alloggio posto in una palazzina sita poco distante dal luogo del controllo, di cui aveva effettivamente le chiavi. A seguito di una perquisizione nella abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 52 kg di sostanze stupefacenti, per circa 500 panetti e numerose buste di marijuana, nonché la somma contante di circa 80.000 euro.

Una parte del denaro, inoltre, è stata rinvenuta all’interno della Renault Twingo, occultata in uno scompartimento ricavato sotto i due sedili anteriori, a cui è stato possibile accedere per mezzo di un telecomando collegato ad un meccanismo elettrico a sequenza che, se attivato correttamente, permetteva di alzare entrambe le sedute e di accedere al vano sottostante.

Gli arrestati, uno dei quali incensurato, al termine della redazione degli atti di rito, sono stato tradotti presso la Casa Circondariale a Disposizione dell’Autorità Giudiziaria.