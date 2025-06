Rimini, aveva 120 dosi di cocaina pronte per lo spaccio: 21enne arrestato

È stato arrestato ieri pomeriggio a Viserba un giovane di 21 anni trovato in possesso di cocaina e coinvolto in una sospetta attività di spaccio nelle adiacenze di un residence nella zona nord di Rimini. Durante l’operazione, condotta dalla Polizia Locale di Rimini, sono state sequestrate complessivamente 120 dosi di cocaina, per un peso totale di oltre 90 grammi.

L’intervento è il risultato di un’attività investigativa avviata a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini residenti, preoccupati per la presenza di movimenti sospetti nell’area adiacente a un residence di Viserba. Le informazioni raccolte hanno portato all’attivazione di alcuni servizi di osservazione e pedinamento, condotti nei giorni precedenti all’arresto. Controlli dai quali gli agenti della squadra giudiziaria hanno individuato due soggetti che, in più occasioni, sono stati visti effettuare rapidi contatti con automobilisti di passaggio.

Sospetti confermati anche dal fermo di uno dei presunti acquirenti, trovato in possesso di alcune dosi di hashish appena acquistate. Da lì la decisione di intervenire nel pomeriggio di ieri, per un controllo mirato all’interno del residence, dove gli agenti in borghese hanno fermato uno dei due sospettati – classe 2004, non residente nella struttura – sorpreso in un apparente scambio con un altra persona. Addosso al ragazzo sono state trovate tre dosi di cocaina e la somma di 170 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il controllo si è poi esteso anche all’interno del residence e all’area verde circostante alla struttura, dove gli agenti avevano notato i movimenti più frequenti dei due giovani. Una perlustrazione, avvenuta grazie all’ausilio di 3 unità cinofile, in dotazione alle Polizie Locali di Rimini e Riccione, da cui sono emersi tre involucri di maggiori dimensioni, contenenti complessivamente 120 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. I pacchetti erano nascosti in cortile, tra i sassi, il manto erboso e sotto a un tappeto. Tutta la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 90 grammi, e il denaro, sono stati posti sotto sequestro come prevede la norma.

Alla fine delle indagini il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di “spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”. Il 21enne ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando della Polizia Locale e questa mattina comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza per direttissima. Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare il secondo individuo coinvolto, che non è stato possibile fermare nel controllo di ieri. Un altro giovane, già noto alle divise comunali (classe 2005), attualmente denunciato a piede libero per il medesimo reato.