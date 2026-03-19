Rimini, autovelox: in quattro strade si parte con le multe

Autovelox, si parte oggi. Dopo un periodo di attività preventiva nel quartiere, per informare gli automobilisti dell’imminente attivazione, da oggi è operativo - direzione Rimini verso Riccione - il nuovo autovelox fisso installato in via Melucci. Il dispositivo, autorizzato dalla Prefettura di Rimini in applicazione del nuovo Codice della Strada e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’aprile 2024, va ad ampliare la rete di postazioni fisse già attive sul territorio comunale, completando così un piano di potenziamento del sistema di rilevamento approvato dalla Giunta comunale.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di modernizzazione: contestualmente all’installazione della nuova postazione di via Melucci, il Comune ha provveduto alla sostituzione degli impianti nelle tre postazioni già esistenti - in via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide, anch’esse attive da oggi - con apparecchiature di ultima generazione, tutte validate e collaudate prima della messa in esercizio. La scelta di intervenire su via Melucci, ha spiegato l’amministrazione comunale nei giorni scorsi, «non è casuale, si tratta di un asse urbano ad alta percorrenza, dove la presenza mista di pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti vulnerabili rende la velocità eccessiva un fattore di rischio concreto».

I dati raccolti dalla Polizia Locale sui tratti già presidiati da postazioni fisse mostrano una riduzione significativa dell’incidentalità rispetto al quinquennio precedente all’installazione, confermando l’efficacia preventiva di questi strumenti.