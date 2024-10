Rimini, auto storiche protagoniste da domenica 6 ottobre con la “Modena Cento Ore”

Parte da Rimini la 23° edizione della Modena Cento Ore, la classica competizione internazionale per auto storiche, che continua la sua tradizionale corsa ibrida in cui i piloti possono sfidarsi sia in circuito che in prove speciali su strada chiusa al traffico.

La gara internazionale per auto storiche che combina la gara di motori al piacere di una gran turismo tra le belle strade che attraversano l’Emilia-Romagna e la Toscana prende il via da Rimini domenica 6 ottobre, quando, già dal primo mattino, le strade di Rimini si animeranno all’arrivo delle affascinanti auto partecipanti a “Modena Cento Ore” 2024.

A partire dalle 8:30 del mattino le vetture partecipanti saranno esposte nel Parco Federico Fellini, per controllo timbro mentre lunedì 7 ottobre, alle 7,30 del mattino, prenderà il via la prima vettura con destinazione San Marino. Sulle alture appenniniche verranno disputate le prime prove speciali lungo un percorso che toccherà Arezzo, Anghiari e Chiusi della Verna, per concludersi al Misano World Circuit con prove libere, qualifiche e gare in notturna. Accesso libero al pubblico a partire dalle ore 18.

Martedì 8 ottobre, dalle ore 9.00, avrà luogo la seconda prova in circuito, all’autodromo di Misano, questa volta in diurna. Il percorso proseguirà poi verso Forlì e Faenza per poi scalare gli Appennini con due prove speciali prima dell’arrivo di tappa a Firenze.

Le modifiche alla viabilità

Per assicurare lo svolgimento della manifestazione a Rimini è prevista la chiusura totale temporanea al traffico veicolare di via Colombo nel tratto dal Viali Duilio/Busi alle Vie Bianchi/Cappellini e tratto dalle Vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Lucio Battisti (rotonda Grand Hotel) e il divieto di sosta su tutti i parcheggi della Rotonda Lucio Battisti (rotonda Grand Hotel), dalle ore 07.00 del 05/10/2024 fino alle ore 12.00 del 08/10/2024 , mentre il divieto di sosta e di transito ai velocipedi ed ai monopattini su Parco Federico Fellini è in vigore dalle ore 18.00 del 05.10.2024 alle ore 12.00 del 08.10.2024 per permettere l’esposizione delle vetture storiche.