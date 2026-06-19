Rimini. Auto in fiamme in via Coriano VIDEO e FOTOGALLERY

Auto in fiamme in Via Coriano manda il traffico in tilt e provoca danni ai campi. E’ successo questa mattina alle ore 11:26. Sul posto pompieri, curiosi e soprattutto automobili ferme in coda. Secondo una prima ricostruzione, all’origine di tutto ci sarebbe stato uno scontro frontale tra una Punto e un Chevrolet. Pare che il conducente della Punto abbia avuto un colpo di sonno. L’auto si è poi incendiata contro un palo dando fuoco a un campo di grano.

Fortunatamente non sembra esserci stato alcun ferito, ancora da quantificare i danni provocati dalle fiamme.