Rimini, auto in fiamme in A14 e traffico rallentato

Alcune squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenute nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:50, per incendio di un’auto lungo l’autostrada A14, al chilometro 132 in direzione Nord.

Sul posto è stata immediatamente inviata la prima partenza con Auto Pompa Serbatoiodalla sede centrale di Rimini, supportata da un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico necessario alle operazioni di spegnimento.

Le fiamme, che hanno avvolto completamente il veicolo, sono state domate tempestivamente, evitando che l’incendio potesse propagarsi alle zone limitrofe. Al momento sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.

L’intervento ha causato inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale in direzione Bologna. Sul posto, oltre al personale del 115, è intervenuta la Polizia Autostradale per la gestione del traffico e i rilievi di rito, oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

Non si segnalano per fortuna conseguenze fisiche per gli occupanti del veicolo.