Rimini, auto in fiamme e code in A14 - Gallery

Una mattinata di disagi quella di oggi, venerdì 24 aprile, in autostrada A14 all’altezza di Rimini. Al km 121 in corsia nord, dopo l’uscita di Rimini sud ha preso fuoco un Ford Ranger alimentato a diesel, con code e forti problemi al traffico. Sul posto Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Si registrano 2 km di coda tra Rimini sud e Rimini Nord, con tempo di percorrenza di oltre 30 minuti. Nessun problema fisico per il conducente del mezzo: è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza per poi abbandonarlo prima che venisse avvolto dalle fiamme