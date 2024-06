Rimini. Auto contro scooter a Miramare, morto 40enne

Un 40enne nato a Cattolica è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 a Miramare dopo che con il suo scooter si è scontrato contro un auto alla rotonda Augusto ed Ernesta Tonini davanti al bagno 150 di Miramare, a circa 500 metri dal confine con Riccione, su viale Principe di Piemonte. L’impatto con una Golf è avvenuto proprio mentre entrambi i mezzi transitavano sulla rotonda. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare l’uomo, deceduto per i gravi traumi subiti. Sul posto dell’incidente la Polizia locale che ha provveduto anche a chiudere la strada per i rilievi di rito.