Rimini, autista aggredito a Santa Giustina, Start Romagna: “Sporgeremo denuncia”

Nel tardo pomeriggio di ieri un autista di Start Romagna, in servizio sulla linea 9, mentre si trovava in sosta in a Santa Giustina è stato aggredito da un individuo, che lo ha colpito al braccio con un oggetto, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Start Romagna in una nota informa che “provvederà a sporgere denuncia alle forze dell’ordine ed è pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione delle indagini”.

“In primo luogo, desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà all’autista vittima dell’aggressione – le parole del presidente Andrea Corsini e del direttore Angelo Erbacci - episodi come questo sono inaccettabili e lesivi dell’immagine di un servizio essenziale per la collettività. Come azienda stiamo investendo risorse ed energie per garantire la sicurezza del nostro personale e dei passeggeri, consapevoli che rappresenti un requisito fondamentale anche per aumentare la platea degli utilizzatori del servizio. Stiamo, inoltre, lavorando per portare a compimento anche i protocolli di sicurezza con le questure dei vari bacini romagnoli e sulla formazione del nostro personale per la gestione delle situazioni potenzialmente pericolose. Tutto questo lavoro sta producendo già dei risultati: quest’anno stiamo registrando una progressiva diminuzione delle aggressioni ad autisti e verificatori, ma il nostro obiettivo resta ovviamente quello di arrivare ad azzerarle. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare il responsabile dell’accaduto ed auguriamo all’autista una pronta guarigione”.