“Rimini Autismo”: la camminata solidale è stata un successo

Si è svolta ieri, mercoledì 2 aprile, con grande successo di partecipazione la camminata solidale “Cammina al nostro fianco”, promossa dall’Associazione Rimini Autismo con il patrocinio del Comune di Rimini in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.

L’iniziativa ha visto una numerosa presenza di cittadini, famiglie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, uniti in un gesto simbolico per accendere i riflettori sull’autismo e promuovere una cultura dell’inclusione e della consapevolezza.

Il percorso, partito alle 18.30 dall’Arco d’Augusto, ha attraversato il centro storico lungo il Corso d’Augusto per concludersi in Piazza Cavour, in un clima di condivisione, riflessione e partecipazione attiva.

Come segno tangibile di vicinanza, il Comune di Rimini ha illuminato di blu il castello malatestiano, colore simbolo dell’autismo, contribuendo a dare visibilità al messaggio di consapevolezza che la giornata intende diffondere.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità riminese, confermando l’importanza di continuare a camminare insieme verso una società più accogliente e attenta ai bisogni di tutte le persone.