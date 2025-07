Rimini attiva il piano caldo, già 875 persone contattate su scala provinciale

Con l’arrivo dell’estate e delle temperature elevate, il Comune di Rimini ha attivato il Piano Caldo in collaborazione con Ausl Romagna, Protezione Civile e terzo settore. Il servizio, operativo fino a metà settembre, offre supporto ad anziani e persone fragili attraverso monitoraggio telefonico e interventi a domicilio.

Da fine maggio sono state contattate 875 persone su scala provinciale. Gli operatori forniscono consigli utili per affrontare il caldo e intercettano situazioni di difficoltà, offrendo anche servizi come consegna spesa e farmaci o accompagnamento per visite mediche.

Infoline: 0541 1490572 o emergenzacaldo@coopcad.it

La città si attrezza contro il caldo

Rimini conta 135 fontanelle pubbliche e 13 Casine dell’Acqua (tre nuove aggiunte di recente). Il verde urbano offre ristoro con il Parco del Mare, piazza Malatesta dotata di nebulizzazione e il Bosco Urbano per ombra naturale.

Le risorse idriche sono sotto controllo grazie alle piogge primaverili: la diga di Ridracoli contiene 25 milioni di metri cubi d’acqua su una capacità di 33 milioni, sufficienti per tutta l’estate.

Nuovi orari per i cantieri

Fino al 15 settembre, ordinanza comunale prevede stop alle attività all’aperto nei cantieri dalle 12.30 alle 16.00 nei giorni a rischio “Alto” per ondate di calore. I lavori possono iniziare alle 5.30 e riprendere dalle 16.00 alle 20.00.