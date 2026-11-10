Rimini, assegnati tutti i posti allo studentato del’ex corderia di Viserba

RIMINI. Sono già tutti assegnati i 29 posti, in maggioranza a studenti internazionali, del nuovo studentato di Rimini all’ex corderia di Viserba, gestito da Ergo, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori. I posti, precisano dal Comune di Rimini, sono stati attribuiti sulla base dei criteri previsti per il diritto allo studio universitario, che tengono conto di Isee e merito. La residenza si compone di nove alloggi e di spazi comuni a disposizione degli ospiti ed è stata ricavata dal recupero e dalla riqualificazione dello storico fabbricato d’ingresso delle ex Corderie di Viserba, realizzato nell’ambito del Piano particolareggiato dell’ex Corderie. Lo scorso luglio, con la consegna delle chiavi, il Comune di Rimini ha preso formalmente in carico l’immobile, affidandone la gestione a Ergo in vista dell’avvio del nuovo anno accademico.

L’alta presenza di studenti internazionali tra gli assegnatari conferma la vocazione del Campus di Rimini, dove quasi la metà dei corsi di laurea e laurea magistrale è erogata in lingua straniera, e la crescente domanda di alloggi a canoni sostenibili da parte della popolazione universitaria. La strada intrapresa è “giusta”, ma “il bisogno di alloggi per gli studenti resta forte”, commenta la vicesindaca Chiara Bellini. Il nuovo studentato, prosegue, è “il primo risultato concreto di un modello che mette insieme istituzioni e soggetti privati per realizzare studentati in luoghi ben collegati e serviti, e che stiamo replicando”. Come per quello previsto nell’area dell’ex questura di via Ugo Bassi, che potrà ospitare indicativamente un centinaio di camere.

A questi interventi pubblici si affiancano le iniziative dei privati, continua la vicesindaca, che, grazie alle nuove norme urbanistiche che stanno concludendo proprio in questi mesi il loro iter amministrativo, stanno valutando la conversione di strutture alberghiere dismesse in residenze per studenti. “Vogliamo che Rimini sia sempre più una città capace non solo di attrarre studentesse e studenti, ma anche di accoglierli e trattenerli, offrendo loro le condizioni per vivere e studiare bene”, conclude Bellini.