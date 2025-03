Rimini, arrivano le Frecce tricolori, tra paracadutisti, soccorsi e combattimenti simulati

RIMINI. Le Frecce Tricolori tornano a colorare di verde, bianco e rosso il cielo di Rimini. Domenica 11 maggio si tiene “Rimini Air Show 2025“. Il Comune di Rimini e l’Aero Club di Fano, ente organizzatore, stanno lavorando in sinergia per la realizzazione della manifestazione che anche quest’anno vedrà esibirsi aerei, elicotteri e paracadutisti davanti al tratto di costa che va dal Porto Canale a Piazzale Marvelli.

La complessa attività di preparazione della manifestazione coinvolge la Prefettura, le articolazioni del Comune, la Capitaneria di Porto e tutti gli enti istituzionali del territorio dalla Questura all’Ente Nazionale Assistenza al Volo, la Direzione Territoriale ENAC e non ultimo il Club Nautico di Rimini che cura, come sempre, il posizionamento in acqua delle boe che formano la “display line”, usata come riferimento per le manovre dai velivoli che partecipano alla manifestazione.

L’orario di inizio della manifestazione è fissato intorno alle 15 di domenica 11 maggio con esibizione delle Frecce Tricolori alle ore 17.15. Dopo il sorvolo di alcuni velivoli dell’Aero Club Fano e della scuola di volo Eagle Aviation Academy di Fano, l’apertura della manifestazione avverrà con il volo dell’elicottero HH 139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che, davanti alla spiaggia, calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aero-soccorritore mentre le note dell’inno di Mameli risuoneranno per tutto il litorale. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell’elicottero militare darà il via al programma di volo acrobatico che vedrà esibirsi un campione della specialità, Pierluigi Zito con il suo CAP 231.

Il Comandante Pesaresi sarà il leader del conosciuto team Yak Italia, quattro velivoli acrobatici YAK 52 di base a Fano, orfano di Carlo Mariani, riminese di adozione, una vita vissuta in volo prima come pilota militare poi come comandante di linea ed istruttore, purtroppo venuto a mancare un anno fa.

Una pattuglia civile di velivoli ultraleggeri, il Fly Fano team effettuerà poi dei sorvoli dimostrando la qualità del volo in formazione fatta da velivoli di diversa costruzione.

Una pattuglia di aerei storici riproduzione di caccia della prima guerra mondiale della “Fondazione Jonathan” ed in particolare lo SPAD dell’Asso Francesco Baracca e il Fokker Triplano del “Barone Rosso” si esibiranno in un combattimento simulato dopo avere fatto il loro ingresso insieme al biplano Tiger Moth del Pilota Corrado Spagna. Tra tanta acrobazia non mancherà l’esibizione di paracadutisti di precisione della Skydive Fano che scenderanno atterrando sulla spiaggia. Quest’anno saranno della partita due moderni elicotteri del Nucleo della Guardia di Finanza di Rimini ed è attesa da un giorno all’altro la conferma di un elicottero da combattimento dell’Aviazione dell’Esercito, anch’esso di base sul nostro aeroporto.

Le prove dell’Air Show verranno effettuate sabato 10 maggio a partire dalle ore 15 circa: un’anteprima che vedrà attraversare il cielo di Rimini dalle Frecce Tricolori lasciando dietro di sé i fumi bianchi, che il giorno successivo, per l’esibizione vera e propria, saranno sostituiti dai colori della bandiera italiana.