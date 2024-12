Rimini, arrivano altre nuove casine dell’acqua, risparmio per l’ambiente e per il portafoglio

RIMINI. Via libera dalla giunta comunale alla predisposizione di nuove case dell’acqua alla Gaiofana (via Freud), alle Celle (incrocio via Emilia-via Piante) e nel quartiere INA Casa (Largo Bordoni). Nuove ‘sorgenti’ per la promozione dell’acqua della rete idrica comunale, che si aggiungeranno alle 10 già presenti sul territorio.

Dai report forniti dagli uffici di Adriatica Acque srl, gestore del servizio, risulta che sono oltre 24 milioni (24.158.883) i litri di acqua erogati complessivamente dalle 10 casine, nel periodo che va dal 2011 fino al 31 ottobre scorso. Di questi circa 17,7 milioni sono riferiti ai litri di acqua naturale e circa 6,4 milioni ai litri di acqua gassata.

Come informa il Comune in una nota, insieme «equivalgono a oltre 16 milioni di bottiglie PET da 1,5 litri risparmiate, che corrispondono a: più di 644 mila kg di PET in meno da smaltire; oltre 1,4 milioni di kg di CO2; circa 1,2 milioni di litri di petrolio non consumati per la produzione della PET; circa 257 mila litri di carburante non consumati per il trasporto (ovvero 1,4 milioni di kg di CO2); 20.132 cassonetti in meno. E un risparmio per i cittadini di circa 4,5 milioni di euro per l’acquisto di acqua minerale».