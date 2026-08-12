Rimini, arrivano 30 nuovi agenti di Polizia

L’organico della Polizia di Stato in provincia di Rimini si rafforza con l’arrivo di 30 nuovi agenti in prova, freschi di frequenza del 233° corso di formazione svolto nelle varie scuole d’Italia. I nuovi agenti sono stati accolti questa mattina dal Questore di Rimini per dare ufficialmente il via al loro servizio sul territorio, in un piano di potenziamento pensato per elevare la sicurezza della cittadinanza.

La distribuzione delle nuove risorse toccherà diverse sezioni strategiche della provincia: 15 agenti andranno direttamente ad integrare gli uffici della Questura di Rimini, otto saranno destinati alla Polizia Ferroviaria e sei alla Polizia Stradale del capoluogo, a cui si aggiunge un ulteriore rinforzo per la Stradale di Novafeltria. I giovani poliziotti svolgeranno ora quattro mesi di tirocinio pratico direttamente sul campo e, al termine di questo periodo di affiancamento, verranno immessi definitivamente in ruolo, andando ad alimentare in gran parte i reparti operativi.