Rimini
  • 18 novembre 2025
Rimini, arrivano 26 carabinieri usciti dal corso di formazione

RIMINI. Sono stati destinati al Comando provinciale di Rimini 26 dei 300 Carabinieri assegnati dal Comando generale al Comando Legione ‘Emilia-Romagna’. L’arrivo dei nuovi militari, usciti dal 144esimo Corso di formazione, “consentirà- si legge in una nota diffusa dai Carabinieri di Rimini- di potenziare l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto ai reati e di garantire una risposta più tempestiva e qualificata”. Nella giornata di ieri, i nuovi arrivati sono stati ricevuti dal comandante provinciale Ruggero Gerardo Rugge che, nell’accoglierli, “ha sottolineato l’importanza della loro funzione istituzionale e ribadito la necessità di essere particolarmente attenti all’ascolto della cittadinanza, rivolgendo loro un grande in bocca al lupo per l’inizio della loro esperienza in Romagna”.

