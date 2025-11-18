Rimini, arrivano 26 carabinieri usciti dal corso di formazione

RIMINI. Sono stati destinati al Comando provinciale di Rimini 26 dei 300 Carabinieri assegnati dal Comando generale al Comando Legione ‘Emilia-Romagna’. L’arrivo dei nuovi militari, usciti dal 144esimo Corso di formazione, “consentirà- si legge in una nota diffusa dai Carabinieri di Rimini- di potenziare l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto ai reati e di garantire una risposta più tempestiva e qualificata”. Nella giornata di ieri, i nuovi arrivati sono stati ricevuti dal comandante provinciale Ruggero Gerardo Rugge che, nell’accoglierli, “ha sottolineato l’importanza della loro funzione istituzionale e ribadito la necessità di essere particolarmente attenti all’ascolto della cittadinanza, rivolgendo loro un grande in bocca al lupo per l’inizio della loro esperienza in Romagna”.