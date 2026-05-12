Rimini, arriva Vasco Rossi: posti auto straordinari acquistabili online, la guida dei divieti dalle auto alle bici

RIMINI. Si scaldano i motori per il ritorno di Vasco Rossi allo stadio di Rimini. Il palco ha iniziato a prendere forma e tutto è pronto in città per accogliere la ‘data zero’ del 30 maggio, preceduta il giorno prima dal Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub, andato subito sold out.
Il piano di accoglienza e sicurezza predisposto per l’evento prevede aree straordinarie di sosta per le migliaia di fan provenienti da fuori provincia, con parcheggi acquistabili on line. Saranno oltre 200 gli agenti dalla polizia locale impegnati nelle due giornate su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine), 7 i parcheggi straordinari, prenotabili online dalla prossima settimana, Metromare e Trasporto pubblico potenziati. Come in occasione della doppia data di Vasco del 2023, il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona rossa in tutte le aree limitrofe all’area del concerto, di una area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e di un’area gialla interdetta alla circolazione.