Rimini, arriva Vasco Rossi: posti auto straordinari acquistabili online, la guida dei divieti dalle auto alle bici

RIMINI. Si scaldano i motori per il ritorno di Vasco Rossi allo stadio di Rimini. Il palco ha iniziato a prendere forma e tutto è pronto in città per accogliere la ‘data zero’ del 30 maggio, preceduta il giorno prima dal Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub, andato subito sold out. Il piano di accoglienza e sicurezza predisposto per l’evento prevede aree straordinarie di sosta per le migliaia di fan provenienti da fuori provincia, con parcheggi acquistabili on line. Saranno oltre 200 gli agenti dalla polizia locale impegnati nelle due giornate su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine), 7 i parcheggi straordinari, prenotabili online dalla prossima settimana, Metromare e Trasporto pubblico potenziati. Come in occasione della doppia data di Vasco del 2023, il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona rossa in tutte le aree limitrofe all’area del concerto, di una area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e di un’area gialla interdetta alla circolazione.

Le aree intorno allo stadio soggette a modifica della viabilità

La circolazione dei veicoli (auto e moto) sarà interdetta (ad eccezione delle biciclette e monopattini che non potranno circolare ma potranno sostare) all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile fino alle ore 23), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti). I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare ma non potranno circolare all’interno di detta area. All’interno dell’area così delimitata potranno altresì accedere i residenti e i veicoli autorizzati. Le interruzioni alla circolazione saranno presenti sulle seguenti intersezioni stradali: - Della Fiera/Marche, Della Fiera/Toscana, Della Fiera/Lombardia, Della Fiera/Piemonte, Circonvallazione Meridionale/Flaminia, Tripoli/Flaminia, Tripoli/Silvio Pellico, Tripoli/Lagomaggio, Luzzati/Crispi, Ugo Bassi/Damerini, Ugo Bassi/Pascoli, Fada/Lagomaggio, Fada/Flaminia, Flaminia Conca/Pananti, Fantoni/Abruzzo. L’interruzione della circolazione nell’area sopra individuata sarà dalle 14.00 alle 02.00 di venerdì 29 maggio e dalle 8.00 alle 03.00 di sabato 30 maggio. All’interno dell’area gialla interdetta alla libera circolazione, sarà creata un’area blu, accessibile da appositi punti di filtraggio, alla quale potranno accedere esclusivamente i possessori del biglietto per l’evento, privi di qualunque oggetto ad eccezione di effetti personali (ad esempio, per coloro che verranno con il proprio motociclo, non sarà consentito portare con sé il casco). Entrati nell’area blu, delimitata da una specifica transennatura presidiata dagli steward, sarà poi possibile entrare allo stadio attraverso i punti di ingresso individuati dagli organizzatori dell’evento.

I Parcheggi straordinari, acquistabili on line dalla prossima settimana

I nuovi parcheggi dedicati per le date del 29 e 30 maggio, che si aggiungono a quelli della città, sono stati individuati nelle aree “Fantoni”, “Tribunale”, “Colosseo”, “Via Giuliani”, “Macanno”, “Gros” e “Coriano” per un totale di circa 2.800mila posti auto. Tutti questi parcheggi saranno prenotabili on line tramite la piattaforma che sarà on line entro la prossima settimana. Le aree parcheggio dedicate saranno così suddivise: Parcheggi auto a tariffa €5,00 * N1 | Coriano (1,5 km di distanza) * N2 |Via Giuliani (1 km di distanza) * N3 | Via Fantoni (1 km di distanza) * N4 | Colosseo (2 km di distanza) * N5 | Tribunale (1 km di distanza) * N6 | GROS (3,5 km di distanza) * N7 | Macanno (3,5 km di distanza) Parcheggio Camper a tariffa €15,00 N2 | Via Fantoni (1 km di distanza) *I camper potranno sostare solamente durante la notte tra venerdì 29 a sabato 20 Parcheggio Bus RDS stadium I parcheggi saranno disponibili nei seguenti orari: * 29° maggio: dalle 8.00 alle 2.00 del giorno successivo * 30 maggio: dalle 8.00 alle 3.00 del giorno successivo Per le persone con disabilità che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico “Ex Damerini” posizionata sul retro del palco.

29 e 30 maggio 2026, i servizi del trasporto pubblico locale

In occasione del concerto di Vasco, nei giorni del 29 e 30 maggio, il trasporto pubblico locale verrà potenziato. Per chi proviene dalla zona nord – Linea 4 LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini -fermata stazione FS-) ultima corsa da Rimini ore 1.50, frequenza ogni 30 minuti circa Per chi proviene dalla zona sud – Linea 11 LINEA 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00) Le persone che alloggiano negli alberghi sono invitate a non usare la propria autovettura, ma a raggiungere lo stadio a piedi, tramite le biciclette e i monopattini in sharing e i mezzi pubblici del Metromare e dei bus di linea.

Il presidio della polizia locale