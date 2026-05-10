Rimini, arriva il raduno dei carabinieri: divieti anche per le bici portate a mano in alcune zone

RIMINI. E’ iniziato il conto alla rovescia per il XXVI Raduno Nazionale dei Carabinieri, previsto a Rimini dal 15 al 17 maggio 2026. Sono attesi 70mila partecipanti. La viabilità nella zona mare subirà alcune modifiche. Le restrizioni principali riguardano Marina Centro che ospita il Villaggio della legalità, il concerto della Banda dell’Arma e l’esibizione della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo fino alla sfilata dei Radunisti. Il quadrante compreso tra la Rotonda Lucio Battisti, Viale Beccadelli e il Lungomare Tintori sono interessati da chiusure totali al traffico e divieti di sosta con rimozione forzata già a partire dal 7 e fino al 21 maggio per consentire l’allestimento e disallestimento delle strutture. Particolare attenzione andrà prestata alla giornata di domenica 17 maggio, quando le chiusure si estenderanno fino al Porto (Largo Boscovich) e scatterà un piano speciale per il transito dei bus con l’inversione del senso di marcia in Viale Colombo. Contestualmente, la pista ciclabile del Parco del Mare rimarrà interdetta nel tratto Kennedy-Beccadelli, con divieto di accesso esteso anche a velocipedi e monopattini condotti a mano.

In centro storico, le iniziative si svolgono in zona ZTL/pedonale tra cerimonie, spettacoli, mostre ed esposizioni di auto storiche dei Carabinieri, che stazioneranno in Piazza Cavour (interdetta al traffico veicolare e ciclabile 24 ore su 24 dal pomeriggio di giovedì 14 maggio). Le auto lasceranno la piazza entro le ore 9.00 di domenica 17 maggio per raggiungere il Parco Federico Fellini.

Infine, per allestire il Villaggio della Protezione Civile e permettere lo svolgimento delle iniziative, la porzione dell’area di sosta lato della Piazza sull’Acqua del parcheggio “Tiberio” sarà soggetta a divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura totale al transito dalle ore 06:00 del 12 maggio fino alle ore 24:00 del 18 maggio 2026.

L’amministrazione invita pertanto residenti e turisti a consultare la segnaletica temporanea ed eventualmente a pianificare percorsi alternativi per tutta la durata dell’evento.

Tutte informazioni per raggiungere i luoghi del Raduno con i mezzi pubblici, in bus e Metromare, verso i principali luoghi del XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri si trovano qui XXVI Raduno Nazionale Associazione Nazionale Carabinieri - Start Romagna

Come noto il programma del raduno nazionale prenderà il via venerdì 15 maggio con l’inaugurazione del “Villaggio della Legalità” sul lungomare di Rimini, uno spazio dedicato all’incontro e al dialogo su varie tematiche inerenti il presidio della legalità, nonché sulla violenza di genere e sul bullismo. Iniziative, queste, rivolte soprattutto ai giovani. Nella stessa giornata sarà possibile visitare due esposizioni di grande interesse storico: la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri presso il Teatro Amintore Galli e l’esposizione di auto d’epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour. Nel pomeriggio è previsto il suggestivo lancio dei paracadutisti del 1º Reggimento Carabinieri “Tuscania” sulla spiaggia antistante la ruota panoramica, mentre la serata si concluderà con lo spettacolo teatrale “La foto del Carabiniere” di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria di Salvo D’Acquisto. Sabato 16 maggio la giornata avrà inizio con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita dalla Santa Messa. Tra i momenti più attesi, l’esibizione della Fanfara del 4º Reggimento a cavallo, il più antico complesso musicale dell’Arma dei Carabinieri, che si esibirà sulla spiaggia. La serata culminerà poi con il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri in Piazzale Fellini, un appuntamento che promette di emozionare il pubblico con un repertorio ricco e coinvolgente. La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio con gli onori al Ministro della Difesa e il tradizionale sfilamento dei radunisti sul Lungomare Claudio Tintori, per raggiungere infine la tribuna delle Autorità presso la Rotonda Lucio Battisti.

Per approfondimenti : https://riminiturismo.it/notizie/xxvi-raduno-nazionale-associazione-nazionale-carabinieri