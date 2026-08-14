Rimini, arriva il Papa: ispezione a tombini e caditoie per la sicurezza e arrivano due sorgenti urbane

RIMINI. In occasione della visita di Papa Leone XIV a Rimini, prevista per sabato 22 agosto, il Gruppo Hera ha predisposto un piano straordinario di interventi ambientali, gestione dei rifiuti e supporto alla popolazione «per garantire la massima pulizia, la sicurezza e il decoro urbano prima, durante e dopo l’evento».

«I primi interventi», spiega una nota della multiutility, «sono già partiti, in accordo e condivisione con Prefettura, Questura e Comune di Rimini, attraverso un corposo piano di ispezione e sigillatura di 1.420 fra tombini di fognatura (500), caditoie (550) e saracinesche o valvole dell’acquedotto (370). Uno dopo l’altro, gli agenti stanno visionando ogni tombino e pozzetto presente lungo le arterie interessate dal passaggio del Pontefice: terminata l’ispezione, gli operatori della struttura Reti Idriche del Gruppo Hera provvedono alla saldatura. Un lavoro lungo e meticoloso, in conclusione la prossima settimana, che sta vedendo l’impegno congiunto di due squadre operative, di Hera e di una ditta esterna. Inoltre, da martedì 18 agosto l’Azienda provvederà alla rimozione dei cestelli stradali nella spiaggia libera del porto. A partire da giovedì 20 agosto, invece, si procederà alla rimozione di 140 cestelli lungo tutti i tratti interessati dal passaggio del Santo Padre, mentre nella giornata di sabato verranno temporaneamente tolti anche i contenitori stradali di via XX Settembre, con l’invito ai residenti e alle attività a servirsi delle postazioni limitrofe di via Milazzo e vicolo San Gregorio».

In più per consentire l’approvvigionamento di acqua ai presenti, saranno collocate presso la Rotonda Lucio Battisti (adiacente al Parco Fellini) e presso piazzale Boscovich due sorgenti urbane. Sorgenti che garantiranno a chi assisterà al passaggio di Leone XIV di rifornirsi gratuitamente di acqua naturale, fredda e a temperatura ambiente. Un’attenzione alla popolazione, a maggior ragione in una stagione particolarmente calda, ma anche un’attenzione all’ambiente, visto che le sorgenti urbane consentono di ridurre in maniera significativa il consumo di plastica monouso.

Il Gruppo Hera segnala inoltre la variazione del calendario delle raccolte per l’area compresa tra piazzale Boscovich e piazzale Kennedy, dove i servizi normalmente svolti di sabato verranno anticipati al venerdì.

Poi, oltre ai consueti lavaggi e allo spazzamento straordinario delle strade in vista dell’appuntamento, l’Azienda presidierà l’area durante l’intera giornata con un’équipe composta da dieci operatori dedicati e cinque coordinatori. In corrispondenza dei tre varchi d’accesso saranno collocati ventiquattro contenitori per i rifiuti e verranno distribuiti ai volontari sacchi specifici per la raccolta della plastica e dell’indifferenziato.

Infine, con l’inizio del deflusso dei partecipanti al termine della manifestazione, le squadre operative provvederanno al ripristino immediato e alla pulizia completa di tutte le zone interessate.