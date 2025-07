Rimini, arriva il mondo Warner Bros: da Batman ai Looney Tunes

RIMINI. Domani e domenica a Rimini in Piazzale Boscovich arriva il mondo Warner Bros, con supereroi, cartoon leggendari e mondi magici. Si tratta di Discovery Celebration Tour 2025, un’iniziativa che dal 2023 celebra i 100 anni degli Studios portando in tour i personaggi più amati del colosso dell’intrattenimento. Il Warner Bros. Discovery celebration tour Italia propone a bambini, adulti e famiglie tantissime attività rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi della storia del cinema e dell’intrattenimento. Le attività sono accompagnate da allestimenti di aree a tema, con un palco centrale animato giorno e sera. I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti a tema che replicheranno discipline invernali come Hockey, Curling, e Sci. Sono presenti quiz a premi, prove di arrampicata e discese in corda doppia su una parete da arrampicata tematizzata, che permetteranno di vivere la sensazione di scalare i grattacieli di Gotham City e poi calarsi dall’alto per esplorare l’universo Batman.