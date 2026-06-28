Rimini. Arriva il circo con tigri, canguri, zebre e dromedari: protesta degli animalisti

Il circo degli animali è pronto a sbarcare a Miramare. E, immediata, esplode la protesta. Quella delle associazioni animaliste riminesi. Che annunciano, per il 6 luglio, il giorno d’apertura del grande tendone del “Rolando Orfei” dove si esibiranno leoni, tigri, zebre, dromedari, canguri ammaestrati, delle manifestazioni di forte disapprovazione. «Come associazioni animaliste non faremo mancare la nostra contestazione - avverte Uliana Vergoni, presidente dell’Associazione riminese anti vivisezione in difesa degli animali (dnA) – e saremo presenti con presidi, banchetti, cartelli e striscioni per ribadire la nostra convinta contrarietà all’utilizzo di animali per intrattenere il pubblico. Capisco che c’è una legge dello Stato che lo consente, ma vorrei ricordare che nel 2012 il Consiglio comunale di Rimini approvò, all’unanimità, un ordine del giorno che sosteneva che Rimini non avrebbe più ospitato spettacoli circensi con animali selvatici. Ordine del giorno, purtroppo, dimenticato, per non dire rimosso».