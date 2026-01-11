Rimini, arresto per spaccio a Miramare

RIMINI. Nella serata di sabato 10 gennaio, le Volanti della Questura di Rimini, nell’ambito del servizio del controllo del territorio, hanno arrestato una persona per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nella zona di Miramare, i poliziotti hanno notato tre soggetti, un cittadino albanese e due cittadini marocchini, senza fissa dimora, in flagranza di reato: uno intento a cedere sostanza stupefacente, l’altro ad acquistarla che, alla vista delle divise cercavano di allontanarsi frettolosamente.

A un primo controllo il cittadino albanese è stato trovato in possesso di vari involucri trasparenti, risultati poi essere cocaina, e di una somma di denaro di 360 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio e tutte stropicciate. Il tutto veniva posto sotto vincolo di sequestro e l’uomo veniva arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e veniva disposto il rito della direttissima nella giornata del 12 gennaio.