Rimini, arrestato spacciatore di soli 18 anni che aveva la base operativa in albergo

RIMINI. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini, durante un servizio antidroga mirato nelle zone più sensibili della città, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne cittadino albanese, disoccupato e senza fissa dimora, che alloggiava temporaneamente in una struttura ricettiva di Miramare. Proprio nei pressi dell’albergo, i militari hanno sorpreso il giovane mentre cedeva una dose di cocaina del peso di 0,30 grammi a un 50enne residente a Rimini, il quale è stato successivamente segnalato alla Prefettura come assuntore.

Le attività di polizia giudiziaria sono proseguite con una perquisizione personale e domiciliare a carico del 18enne. All’interno della sua camera, abilmente occultate tra vasetti di spezie, sono state rinvenute ulteriori 55 dosi della medesima sostanza stupefacente, oltre a 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo, che si è svolto nella giornata odierna. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e condannato il giovane a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, disponendo inoltre la confisca del denaro sequestrato.