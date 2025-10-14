Rimini, arrestato pochi giorni prima, torna a spacciare alla fermata del Metromare: 18enne colto in flagranza

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza un 18enne albanese, senza fissa dimora per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti Nel pomeriggio di ieri i militari, nel transitare sul lungomare, riconoscevano un giovane in bici poiché arrestato pochi giorni prima per l’ipotesi di spaccio di stupefacenti (dopo la convalida veniva rilasciato in attesa del processo): decidevano così di monitorarlo per verificare l’eventuale reiterazione mentre si muoveva a Marebello.
Il sospetto dei militari trovava rapidamente conferma: la pattuglia assisteva poco dopo ad uno scambio allorquando il ragazzo controllato veniva avvicinato da uno sconosciuto a cui consegnava qualcosa, nei pressi di una fermata della Metromare, per poi allontanarsi frettolosamente. Ritenendo di aver assistito a una cessione di droga, l’equipaggio interveniva fermando entrambi: recuperavano così l’involucro appena ceduto, contenente una dose di cocaina, che l’acquirente, vistosi scoperto, consegnava agli operanti.
La successiva perquisizione portava al sequestro della somma di 70 euro in contanti appena consegnati al presunto spacciatore, sottoposta a sequestro unitamente allo stupefacente.
L’acquirente veniva segnalato alla locale Prefettura per uso personale; il 18enne, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, veniva trattenuto presso le locali camere di sicurezza, sino alla celebrazione del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di oggi..