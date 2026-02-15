Rimini, arrestato per tentato furto: sorpreso all’alba mentre forzava una porta

La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Rimini un cittadino gambiano con l’accusa di tentato furto in abitazione. L’intervento degli agenti è scattato poco dopo le 6:30, quando al numero di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un uomo che stava sbattendo violentemente contro la porta di un’abitazione in via Ceccarelli.

Una Volante è stata immediatamente inviata sul posto e gli operatori hanno individuato l’uomo ancora con in mano il manico di un martello da carpentiere. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un cacciavite, che l’uomo aveva nascosto nei pantaloni.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini, dove rimarrà trattenuto in attesa dell’udienza di convalida per direttissima, prevista per la giornata di lunedì 16 febbraio.

La Questura ricorda che, in base alle vigenti norme processuali, nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della collaborazione dei cittadini nella prevenzione dei reati. La Polizia di Stato invita chiunque noti rumori sospetti o presenze anomale nel proprio quartiere a segnalarli tempestivamente chiamando il numero unico di emergenza 112.