Rimini, arrestato per spaccio un 49enne della Valconca

Gli è stato rinvenuto poco meno di un etto di hashish e oltre 30 grammi di marijuana ed è stato per questo arrestato e ora sarà processato per direttissima. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rimini, dopo aver eseguito una perquisizione nella sua abitazione, a portare in camera di sicurezza un italiano quarantanovenne, domiciliato nella Valconca.

Durante l’operazione di polizia, eseguita con la partecipazione di personale dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Rimini, sono stati rinvenuti 95,18 grammi di hashish e 33,9 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino digitale di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato arrestato con ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima presso il Tribunale Monocratico di Rimini.