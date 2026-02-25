Rimini, arrestato per spaccio di hashish a domicilio

Consegnava “fumo” a domicilio tra Santarcangelo e Rimini. È stato tratto in arresto a Rimini dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, un venticinquenne italiano, privo di precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, da ormai diverso tempo, monitoravano il ragazzo, sospettato di effettuare delle consegne a domicilio di hashish tra Santarcangelo e Rimini. Infatti, nel pomeriggio del 23 febbraio, è stato notato mentre parlava con altri due coetanei vicino al proprio veicolo e, conseguentemente, è stato sottoposto ad un controllo di polizia, che ha permesso di rinvenire, all’interno dell’autovettura, un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Conseguentemente, i poliziotti si son recati presso la sua abitazione a Rimini, dove sono stati trovati e sequestrati altri 17 panetti di hashish, per un totale di oltre 1,7 kg, ed un bilancino di precisione utilizzato per suddividere e poi confezionare le singole dosi per la vendita al dettaglio.

Il giovane, privo di precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato collocato agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.