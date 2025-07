Rimini, arrestato l’accoltellatore della stazione

RIMINI. Ha un nome e un cognome l’aggressore che il 16 luglio aggredì e accoltellò un giovane alla gamba davanti alla stazione ferroviaria di Rimini. I carabinieri di Rimini lo hanno individuato e arrestato per l’ipotesi di reato di rapina, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Rimini su richiesta della Procura. La vittima, un 22enne tunisino, era stato aggredito in pieno giorno e davanti a numerosi passanti e turisti, nel piazzale Cesare Battisti. Prima avvicinato e poi accoltellato alla coscia nel corso di una lite a seguito della quale il rapinatore si era impossessato del suo portafoglio contenente alcune centinaia di euro. Il 22enne, ferito e sanguinante, era stato soccorso da personale del 118 intervenuto sul posto e trasportato all’ospedale di Rimini per le cure del caso.

Le immediate dei carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento e di accertare, anche grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, l’identità dell’aggressore, già sottoposto a misura cautelare personale in corso. Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Rimini ove è attualmente detenuto a disposizione della locale Procura della Repubblica.