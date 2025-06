Rimini, arrestato il rapinatore seriale che terrorizzava la città: ha appena 20 anni

Nelle prime ore del mattino di ieri, giovedì 19 giugno, la Polizia di Stato e i Carabinieri di Rimini hanno fermato e condotto in carcere un 20enne, residente in provincia di Napoli, indagato per la commissione di 7 gravi episodi delittuosi commessi a Rimini tra rapine e furti partire dallo scorso mese di aprile 2025.

Con atteggiamenti pericolosi e grande spregiudicatezza, il giovane è sospettato di rapina a mano armata al Sisal Point di via Calzecchi (12 aprile), al distributore “Tamoil”in via Coriano (24 aprile). E ancora: furto aggravato in concorso presso la palestra FitUP di Rimini via Marte (4 maggio), rapina a mano armata presso la “Snai Vincendo” a Bellaria in via Ravenna (7 maggio). L’elenco prosegue con la rapina a mano armata del 26 maggio presso il Distributore “Vega” di Rimini in via Caduti di Nassirya, la rapina a mano armata del 2 giugno presso la Tabaccheria Alexander in viale regina Elena a Rimini e infine la tentata rapina a mano armata del 16 giugno presso la “Gioielleria Monti”, in via Cavalieri a Rimini.

L’attività investigativa, particolarmente complessa anche a causa del completo travisamento dell’indagato, ha preso spunto da alcuni particolari individualizzanti notati dalla polizia giudiziaria, in ogni episodio, come l’utilizzo di alcuni capi di abbigliamento, un particolare telefono rosso, il medesimo mezzo di trasporto utilizzato per allontanarsi, oltre che dall’escussione delle persone informate sui fatti, che avevano evidenziato un marcato accento campano.