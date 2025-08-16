Rimini, in carcere il molestatore seriale del bus: “Tremava e sudava alla vista dei poliziotti”

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo per il reato di violenza sessuale aggravata. Poco prima delle 18.30, una volante veniva inviata in Via Dati poiché il personale della “Start Romagna” notava un individuo corrispondente alla descrizione di un uomo ricercato per il reato di violenza sessuale su un minore, avvenuta la stessa mattina su un autobus. Giunti sul posto, gli agenti individuavano l’uomo in questione e confermavano la corrispondenza alla descrizione ricevuta. Si appurava, quindi, che si trattava dell’uomo che aveva palpeggiato le parti intime di un minorenne. “Alla vista dei poliziotti -riferiscono le forze dell’ordine - appariva preoccupato e nervoso, sudava, tremava e aveva una voce flebile. L’uomo già in precedenza si era reso responsabile di questo genere di reati e veniva tratto in arresto, e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.