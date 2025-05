Rimini, arrestato e rimesso in libertà, dopo due giorni viene sorpreso di nuovo a spacciare cocaina: 28enne arrestato

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Rimini hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 28enne cittadino albanese, disoccupato, senza fissa dimora, noto alle forze di polizia. Il personale dell’Arma ha focalizzato l’attenzione su un individuo, sorpreso nelle vicinanze di una struttura ricettiva di Rivazzurra, a cedere una dose di cocaina ad un giovane.

Una volta fermato, gli operanti si sono portati presso il suo domicilio, un residence della zona, rinvenendo ulteriori 43 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 35 grammi, abilmente occultate in una intercapedine della stanza da bagno e rinvenendo la somma contante di 180 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, sottoposta poi a sequestro.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso 12 maggio dai Carabinieri di Rimini per lo stesso reato, in concorso con altro connazionale, durante un’operazione condotta sul lungomare di Miramare. Anche in tale circostanza era stato colto nell’atto di cedere stupefacente ma essendo incensurato, convalidato l’arresto, era stato rimesso in libertà in attesa di successiva udienza presso il Tribunale di Rimini.

Il 28enne è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza, sino alla celebrazione del giudizio direttissimo previsto per questa mattina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.