Rimini, arrestato all’aeroporto: era ricercato per omicidio da 13 anni

E’ sceso a Rimini da un volo in arrivo da Tirana e la Polaria lo ha arrestato, dopo che da 13 anni era ricercato per un omicidio commesso in Grecia. E’ successo ieri pomeriggio all’Aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini, dove la Polizia di frontiera lo ha bloccato. L’uomo, un 47enne di nazionalità albanese, era appunto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie greche per un omicidio e un tentato omicidio, commessi nel 2012 con un’arma da fuoco in una località balneare della Grecia orientale. Dopo il delitto, il sospettato si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce tra Grecia e Albania.”Determinante è stato lo scambio di informazioni tra il Dipartimento di Polizia-Sirene, la Polizia di Stato e le forze di polizia elleniche”, sottolinea una nota. Gli agenti riminesi, già in allerta nelle ore precedenti all’atterraggio del volo hanno aspettato l’aereo sulla pista e non appena il passeggero ha passato i controlli documenti, è scattato il fermo. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato portato negli uffici della Polizia di Frontiera per le procedure di identificazione e, poi trasferito alla casa circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna competente per l’estradizione.