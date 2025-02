Rimini, Area Settebello a7b: nasce un nuovo distretto creativo

L’Area Settebello a7b, tra la ferrovia e via Roma a Rimini, si trasforma per diventare un importante distretto creativo. L’Area Settebello sorge in un punto focale della città, accanto alla stazione ferroviaria, in cui confluiscono il Metromare e tutte le linee dei mezzi pubblici, a due passi dal centro storico e dal mare. Uno spazio urbano che vuole diventare sempre più un luogo dinamico di conoscenza e di socialità, nel quale una cultura attiva e partecipata attraverso le varie attività contribuirà a migliorare la qualità della vita e del benessere generale dei cittadini.

Di fianco allo storico Cinema Settebello, uno dei fulcri dei lavori di riqualificazione è l’area esterna a7b, ampia e alberata, che verrà allestita con grande cura per accogliere eventi e manifestazioni in tutto il periodo estivo. Già nello scorso agosto le serate di anteprima con proposte musicali di qualità avevano trovato risposta entusiastica in un folto pubblico.

Tra le novità anche la riapertura del ristorante self-service pizzeria a7b (pranzo dalle 11.30 alle 14.30 e cena dalle 18.30 alle 22). Un ambiente informale che coniuga sapori e socialità, proponendo deliziosi menù, piatti tradizionali e piadine con ingredienti di qualità a prezzi contenuti per lavoratori, studenti e famiglie.