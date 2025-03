Rimini. Area Fox, parcheggi e supermercato. Renzi (FdI): “Tutto bloccato”

«L’allora assessora Roberta Frisoni venne in Consiglio comunale a dirci che i lavori all’ex area Fox, in via Circonvallazione meridionale, sarebbero ripartiti entro l’anno. Eravamo nel marzo del 2024. Siamo a marzo del 2025 e di lavori non abbiamo visto nemmeno l’ombra». Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, torna su una vicenda annosa: quella della costruzione di un supermercato Coop da 1.500 metri quadrati, con un parcheggio di 330 posti, interrati e a raso, in funzione del centro storico, su un’area nei pressi dell’arco d’Augusto. «Sulla questione è calato un silenzio di tomba attacca Renzi , mentre i negozianti del centro continuano a denunciare una costante perdita di clientela a causa degli spazi auto che mancano e che spingono i riminesi a fare compere altrove».

Il Comune paga

Non solo lavori mai ripartiti. Ma anche un parcheggio a raso, sterrato, di 100 posti auto, realizzato alla bell’e meglio dal privato su sollecito del Comune, nell’ambito dell’accordo urbanistico, per accompagnare il periodo di sospensione dei lavori, e che fino alla scorsa settimana si presentava pieno di buche e carico di fanghiglia. «E sapete cos’è successo? - stigmatizza il politico dell’opposizione di destra -. E’ successo che a sistemarlo ci ha dovuto pensare il Comune, a spese quindi della collettività». Da lunedì a venerdì scorsi, infatti, i tecnici della Società Anthea hanno provveduto a sistemare quel parcheggio (aperto dal 2023, con ingresso da via Donato Bramante) utilizzando ghiaia costipata, denominata “macadam”.

Il varo 4 anni fa

Una questione che risale a quattro anni fa, quella dell’area Fox, quando, spiega Renzi, «l’Amministrazione comunale, con delibera del luglio 2021, varò l’operazione supermercato Coop da 1.500 mq con tanto di parcheggio da 330 stalli: 144 pubblici, 94 pertinenziale di uso pubblico per attività di supermercato, e 90 privati ad uso pubblico». E il tutto si sarebbe dovuto concretizzare nell’arco di tempo di un anno: «Entro il 2022 - conferma il consigliere di Fratelli d’Italia -. Poi, però, come spiegato dall’amministrazione ad una mia interrogazione, il cantiere si bloccò per via di problemi sorti tra il soggetto attuatore, la Coop, e le ditte esecutrici dei lavori. Ebbene, da lì in poi i lavori non sono più ripartiti. Fino alla situazione di qualche giorno fa, quando il Comune è dovuto intervenire con soldi propri per mettere a posto il fondo del parcheggio a raso, che era diventato pressoché impraticabile, tra crateri e fango. Assurdo».