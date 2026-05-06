Rimini, area ex Forlani: collocate 24 persone senza fissa dimora, via libera alla demolizione

Questa mattina a Rimini si è concluso, senza alcuna criticità, l’intervento di presa in carico sociale coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Rimini che ha consentito di trovare una sistemazione adeguata a tutte le persone che stazionavano all’interno delle strutture dell’area ex Forlani, in via Dario Campana. L’operazione, condotta in stretta sinergia con la rete delle associazioni del territorio impegnate nel contrasto alla povertà, ha permesso di ricollocare in strutture idonee tutti i soggetti presenti, aprendo così la strada all’avvio dei lavori di demolizione e rigenerazione urbana previsti a partire da domani, 7 maggio.