Rimini, area ex colonia Enel: via libera alla rigenerazione dello spazio tra viale Regina Margherita e il mare

Area dell’ex colonia Enel: la giunta di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per una prima serie di opere propedeutiche alla rigenerazione dello spazio tra viale Regina Margherita e il mare, riconsegnato alla città nella scorsa primavera dopo la demolizione dell’immobile abbandonato.

Gli interventi in programma interessano l’asse di viale Regina Margherita che sarà riqualificato attraverso il rifacimento dell’asfalto usurato, la realizzazione di un nuovo marciapiede rialzato lato mare, la riqualificazione delle aree di sosta e la costruzione di attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e la continuità dei percorsi tra il tessuto urbano e i nuovi spazi pubblici. Marciapiedi, parcheggi e attraversamenti saranno realizzati con pavimentazioni drenanti, capaci di ridurre il carico sulla rete fognaria. Gli attraversamenti saranno inoltre attrezzati con percorsi tattili per garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità visive.

Le opere, per un investimento di 150 mila euro, anticipano quindi l’avvio previsto per la primavera dei lavori di rigenerazione dell’area dell’ex colonia, destinata a diventare una nuova piazza urbana sul mare con area giochi inclusiva, spazi dedicati allo sport outdoor e al benessere, aree funzionali per il pubblico, da realizzare attraverso soluzioni progettuali fruibili e accessibili a tutti. Il progetto, del valore complessivo di 2.450.000 euro, è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024”.