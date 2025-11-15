Rimini. Archiviato il caso di Valeria Bartolucci, nessuno stalking a Manuela Bianchi

Recentemente, la giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli ha infatti messo la parola fine alla “querelle” tra le due donne, iniziata a livello giudiziario nel luglio del 2024, quando la Bianchi ha denunciato la vicina di casa accusandola di averla perseguitata con messaggi infamanti su Whatsapp, ma anche vergando ingiuriose scritte sui muri nei pressi del condominio di via Del ciclamino, oltre che di averla aggredita, tirandole anche i capelli, davanti ai giornalisti assiepati tra i palazzi del centro abitato del Villaggio San Martino. Un’archiviazione che arriva dopo quella già chiesta dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, che non aveva ravvisato nel comportamento della Bartolucci gli estremi configuranti la fattispecie di reato, e dopo il rifiuto iniziale della gip di emettere alcun tipo di misura cautelare nei confronti della moglie dell’uomo in carcere da ormai un anno e mezzo per l’omicidio della 78enne Testimone di Geova.

Le ragioni che hanno spinto la giudice riminese a non avviare un procedimento penale nei confronti della donna sono sostanzialmente ancorate nella non pericolosità della stessa e nel pesante stress psicologico vissuto dalla Bartolucci in seguito alla rivelazione della relazione extraconiugale tra il marito e quella che credeva una grande amica davanti all’Italia intera. Choc che giustificherebbe il comportamento “sopra le righe” tenuto dalla moglie di Dassilva in alcune occasioni, come la nota aggressione davanti alle telecamere. «Dinanzi al carattere scomposto e plateale degli atteggiamenti avuti dalla Bartolucci manifestati in una fase di choc fisiologico per la sua vita» ha rileva infatti la giudice, sottolineando poi che «non ha fatto seguito alcun episodio successivo che potrebbe suggerire un intento persecutorio così come ipotizzato dalla difesa della Bianchi». Ai comportamenti noti, infatti, non hanno fatto seguito altri, spingendo la giudice a non riconoscere Valeria come persona pericolosa per l’incolumità di Manuela, che, come rileva la gip, non aveva cambiato le sue abitudini di vita a causa delle ipotetiche minacce o persecuzioni della Bartolucci, continuando anche la relazione con Dassilva.