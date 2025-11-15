Rimini. Archiviato il caso di Valeria Bartolucci, nessuno stalking a Manuela Bianchi

E’ stata disposta l’archiviazione per Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva - in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli -, accusata di stalking dalla ex amica (oltre che ex amante del marito) Manuela Bianchi.
Recentemente, la giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli ha infatti messo la parola fine alla “querelle” tra le due donne, iniziata a livello giudiziario nel luglio del 2024, quando la Bianchi ha denunciato la vicina di casa accusandola di averla perseguitata con messaggi infamanti su Whatsapp, ma anche vergando ingiuriose scritte sui muri nei pressi del condominio di via Del ciclamino, oltre che di averla aggredita, tirandole anche i capelli, davanti ai giornalisti assiepati tra i palazzi del centro abitato del Villaggio San Martino. Un’archiviazione che arriva dopo quella già chiesta dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, che non aveva ravvisato nel comportamento della Bartolucci gli estremi configuranti la fattispecie di reato, e dopo il rifiuto iniziale della gip di emettere alcun tipo di misura cautelare nei confronti della moglie dell’uomo in carcere da ormai un anno e mezzo per l’omicidio della 78enne Testimone di Geova.
A nulla infatti è valsa l’opposizione all’archiviazione chiesta dall’avvocata Nunzia Barzan, che assiste la Bianchi, rigettata integralmente dalla gip.