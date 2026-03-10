Rimini, archiviata la querela contro Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli

RIMINI. Non c’è diffamazione nel libro “Agnelli coltelli” scritto dal giornalista Luigi Moncalvo. Così ha deciso il gip del tribunale di Rimini Raffaele Deflorio che ha disposto l’archiviazione della querela presentata dall’avvocato Luigi Emanule Gamna contro il giornalista e Margherita Agnelli. Ieri l’ordinanza che ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione che era stata presentata dalla Procura. La storia riguarda i contenuti del libro edito da Vallecchi nel 2022, in cui vengono raccontate le vicenda legate all’eredità della famiglia Agnelli. Per il gip i passaggi contestati dal querelante non contengono espressioni gratuitamente offensive e risultano invece inserite nel contesto del dibattito pubblico e giudiziario sulla successione di Gianni Agnelli. Gamna è uno dei due avvocati che, all’epoca, seguirono la successione per conto di Margherita Agnelli.