Rimini. Apre mercoledì il collegamento fra via della Repubblica e via Euterpe

È programmata per mercoledì prossimo, 28 agosto, l’apertura del collegamento fra via della Repubblica e via Euterpe, che consentirà di percorrere, in senso mare-monte, l’area del grande cantiere, per raggiungere la zona del Garden, l’ingresso lato monte del Parco Giovanni Paolo II (già Parco La Cava), la scuola Bertola e via della Fiera. Un’apertura che consentirà un notevole sollievo per il traffico locale, a poche settimane dall’apertura delle scuole.

I lavori per la realizzazione del collegamento, in particolare, sono praticamente conclusi; manca solo la segnaletica definitiva, che sarà installata al termine dell’esecuzione del sottopasso, il quale, una volta concluso, consentirà la percorrenza dei veicoli anche nella direzione opposta, ovvero in direzione mare, da via Euterpe verso via della Repubblica. Pertanto in questa fase verrà adottata una segnaletica provvisoria. L’apertura della viabilità di mercoledì prossimo è stata resa possibile grazie alla conclusione sinergica di numerosi interventi, tra cui adeguamenti idraulici, impiantistici e strutturali.

Via Euterpe, infatti, è attraversata da uno dei tre sottopassi ciclopedonali previsti in tutta l’area. Un’opera che costituisce l’aspetto essenziale della nuova mobilità lenta istituita in questa zona, eliminando ogni tipo di interferenza con il traffico veicolare. A questa porzione di cantiere, infatti, erano connesse anche le lavorazioni per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi, che permetterà il collegamento del quartiere del Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe.

Parallelamente alla pista ciclabile, è stato realizzato anche un uovo nodo idraulico per dare continuità all’alveo storico del torrente Ausa ed inoltre, nel tratto di via Euterpe, sarà sostituita la fognatura vetusta preesistente. A protezione della pista ciclopedonale sottostante, sono stati realizzati anche dei muri ‘antisvio’ e un’area ad uso manutentivo che consentirà, a lavori conclusi, la manutenzione e la sorveglianza delle opere impiantistiche presenti a servizio del sottopasso ciclopedonale.

A conclusione di questi lavori, sarà data contestualmente apertura anche al marciapiede di via della Repubblica, che sarà nuovamente collegato con via Euterpe e via Lucchesi. Un intervento che ha previsto anche una nuova illuminazione della viabilità, totalmente rinnovata con la sostituzione e la creazione di nuovi punti luce. Opere che, come le altre, rientrano tra quelle realizzate da Autostrade per l’Italia.

Nel frattempo, proseguono i lavori anche all’interno del sottopasso di via Euterpe, che è l’opera più importante dell’intervento con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe, e che permetterà l’eliminazione del semaforo precedentemente necessario per consentire l’accesso alla statale 16 da via della Repubblica. Un intervento che, come noto, rientra nell’ambito delle lavorazioni a carico di Autostrade per l’Italia, per un investimento di circa 7 milioni di euro, e ha richiesto la chiusura di via Euterpe per la realizzazione della nuova intersezione tra statale 16, via della Repubblica e superstrada di San Marino. In questi giorni i lavori si stanno concentrando sulla realizzazione delle elevazioni delle fodere interne nel tratto lato nord, mentre nel tratto lato sud si stanno realizzando le fondazioni delle stesse fodere.

A partire dal mese di settembre inizieranno anche i lavori di adeguamento degli ingressi in rotatoria, che saranno realizzati secondo le modifiche richieste dal Comune di Rimini, ovvero con rami di accesso a due corsie invece che a una, come previsto nel progetto esecutivo. Da settembre partiranno anche i lavori sulla pista ciclopedonale lato monte per raccordare via Arno e via Bidente alla nuova pista ciclopedonale, che attraverso i tre sottopassi permetterà di ricongiungere il quartiere con il Parco Giovanni Paolo II.