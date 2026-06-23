Rimini. Apre il nuovo Despar: 28 assunti

Inaugurato questa mattina in viale Siracusa 35 il nuovo supermercato Despar, alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche Juri Magrini e dei vertici di Despar Nord Alessandro Urban e Alessandro Arduini. Il nuovo punto vendita dà lavoro a 28 persone, 26 delle quali neoassunte, provenienti dal territorio riminese.

Il negozio, raggiungibile a piedi, in bici, in auto e con la Metromare (fermata Marebello), dispone di ampio parcheggio coperto e di un assortimento completo che include prodotti locali “Sapori del Territorio Romagnolo”, banchi serviti di gastronomia, macelleria, pane fresco e pizzeria. Un’offerta pensata sia per le famiglie residenti che per i turisti della riviera.

“Ogni volta che un’attività apre è una bella notizia per la città, soprattutto quando genera occupazione e amplia i servizi per residenti e turisti” ha dichiarato l’assessore Magrini. Despar annuncia già un secondo arrivo in provincia: presto aprirà un Eurospar anche a San Giovanni in Marignano.