Rimini, apre il luna park a Miramare con giostre e pizza gratis

Giostre e tranci di pizza gratis per l’inaugurazione del Miramare Park, prevista per questa sera. Un luna park in cui la nuova gestione, capitanata da Gabriele Picci, intende garantire ai clienti comodità e divertimento. «Potranno sedersi al fresco e gustarsi una pizza nel ristorante all’interno del parco - spiega il titolare -. Il punto ristoro ricalca quello dell’Oktoberfest. La combinazione di giostre e serata all’aperto, invece, strizza l’occhio al modello americano». La ricetta, stando alle premesse, sembra vincente: «L’America in Italia, con anche un pizzico di Germania».

Dalle 19.30 alle 20.30 di oggi, al luna park di viale Cavalieri di Vittorio Veneto, gli interessati potranno usufruire di un’ora di giostre gratuite. «Saremo qui fino alla fine della stagione - annuncia Picci -. Le nostre giostre itineranti sono tra le più grandi d’Italia». Le attrazioni, aggiunge, includono «tronchi acquatici, due tipi di montagne russe e palla con l’elastico che lancia in aria i ragazzi». Aperto tutti i giorni dalle 19 all’1, per accedere al luna park si potrà pagare un biglietto unico, oppure scegliere tra varie opzioni di abbonamento. Ma il minimo comune denominatore non sarà solo il divertimento. La struttura, infatti, dispone di un ristorante che propone la “vera” pizza napoletana. «Mio genero, napoletano doc, è un esperto - spiega Picci -. Speriamo di attirare parecchie persone, mosse dal desiderio di gustare del buon cibo all’aria aperta». Anche perché, nella formula proposta a Miramare, le giostre non rappresenterebbero altro che un “plus”: «È vero che sono tra le più innovative in circolazione, ma il nostro scopo è un altro. Consentire ai clienti di trascorrere una serata di divertimento, al fresco, beneficiando di tutte le comodità possibili».